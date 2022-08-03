Анатолий Савчук, известный также по прозвищу Костоправ, продолжает активно работать в столичном мед.центре «Феличита» и применять на практике свои нестандартные методы лечения. Однажды, Мусин просит его принять во время своего отсутствия в клинике двух пациентов. В целом, в этом нет ничего сложного и необычного. Однако, столкнувшись с этими пациентами, Костоправ начинает подозревать, что они вовсе не те, за кого себя выдают…

