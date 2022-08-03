Костоправ (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.42011, Костоправ. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
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О сериале
Анатолий Савчук, известный также по прозвищу Костоправ, продолжает активно работать в столичном мед.центре «Феличита» и применять на практике свои нестандартные методы лечения. Однажды, Мусин просит его принять во время своего отсутствия в клинике двух пациентов. В целом, в этом нет ничего сложного и необычного. Однако, столкнувшись с этими пациентами, Костоправ начинает подозревать, что они вовсе не те, за кого себя выдают…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
8.7 IMDb
- ВМРежиссёр
Владимир
Мельниченко
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актриса
Юлия
Ауг
- ГДАктёр
Георгий
Делиев
- ВЛАктёр
Виталий
Линецкий
- Актёр
Александр
Лыков
- ЕПАктёр
Евгений
Паперный
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актриса
Ирина
Апексимова
- Актриса
Ирина
Мельник
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- ЮССценарист
Юрий
Смирнов
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ОСПродюсер
Олег
Степаненко
- ДАПродюсер
Дмитрий
Агневский
- МППродюсер
Маргарита
Поганышева
- ДПМонтажёр
Диана
Петренко
- МТОператор
Максим
Трапо
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин