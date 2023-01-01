Как я познакомился со своей мамой 1 сезон (Сериал 2023) смотреть

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Оригинальный отечественный тревел-проект, сочетающий в себе элементы мокьюментари и роуд-муви, рассказывает об уникальных русских городах через личные истории и случайные знакомства. Не пропусти сериал «Как я познакомился со своей мамой», смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink! В первом сезоне бывшая популярная телеведущая Маша получает предложение от сына Алексея снять документальный фильм о Подмосковье. Однако вместо того, чтобы следовать его плану, женщина решает отправиться в большое путешествие по всей России. Вместе со своим спутником Сашей, историком и автором телеграм-канала, они исследуют малоизвестные места и знакомятся с их обитателями. Таруса, Кострома, Екатеринбург, Уфа, Ижевск — только малая часть тех локаций, с которыми предстоит познакомиться Маше и Саше. От обычных людей, открывающих частичку своей души, герои узнают о природе и архитектуре каждого региона, а также подмечают его характерные черты и аутентичность. Оставайтесь с нами и включайте интересный тревел-сериал «Как я познакомился со своей мамой» — 1 сезон смотреть онлайн можно на видеосервисе Винк!



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