Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Алексей звонит Маше и просит ее сдать материал для первых двух серий проекта. После напряженного разговора женщина бросает трубку. Между тем ведущие отправляются в старинный городок Плес, в котором посещают художественные и ювелирные мастерские, а также дом-музей Левитана. Затем Маша и Саша приезжают в Кострому, где знакомятся с работниками льняной мануфактуры, а после решают заглянуть в ресторан и попробовать блюда, приготовленные по старинным костромским рецептам. Герои все больше привыкают друг к другу, но внезапная поломка машины рушит все их планы.



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