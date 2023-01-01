Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Как я познакомился со своей мамой
1-й сезон
3-я серия
7.62023, Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 3
Документальные16+
Известная журналистка и молодой историк отправляются в уникальное путешествие по малоизвестным уголкам России
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Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алексей звонит Маше и просит ее сдать материал для первых двух серий проекта. После напряженного разговора женщина бросает трубку. Между тем ведущие отправляются в старинный городок Плес, в котором посещают художественные и ювелирные мастерские, а также дом-музей Левитана. Затем Маша и Саша приезжают в Кострому, где знакомятся с работниками льняной мануфактуры, а после решают заглянуть в ресторан и попробовать блюда, приготовленные по старинным костромским рецептам. Герои все больше привыкают друг к другу, но внезапная поломка машины рушит все их планы.

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Страна
Россия
Жанр
Документальные
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

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