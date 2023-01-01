Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 3
- 16+45 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 4
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 5
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 6
- 16+40 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 7
- 16+42 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 8
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 9
- 16+54 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Алексей звонит Маше и просит ее сдать материал для первых двух серий проекта. После напряженного разговора женщина бросает трубку. Между тем ведущие отправляются в старинный городок Плес, в котором посещают художественные и ювелирные мастерские, а также дом-музей Левитана. Затем Маша и Саша приезжают в Кострому, где знакомятся с работниками льняной мануфактуры, а после решают заглянуть в ресторан и попробовать блюда, приготовленные по старинным костромским рецептам. Герои все больше привыкают друг к другу, но внезапная поломка машины рушит все их планы.
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