Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 3
- 16+45 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 4
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 5
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 6
- 16+40 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 7
- 16+42 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 8
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 9
- 16+54 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Маша отправляется в Архангельскую область, чтобы снять финальный эпизод проекта. Прибыв на остров Пустошь, ведущая посещает местный Дом культуры, где знакомится с потомками лоцманов и подростками-волонтерами, а в Пинежье она встречается с талантливой художницей, занимающейся созданием прекрасных плетеных работ. Затем Маша приезжает в Архангельск и общается там с владельцем верфи, а также с актрисами драматического театра. Хотя женщина уже не надеется, что сын приедет, огромные буквы на арт-объекте, расположенном на берегу реки, напоминают Маше о том, что «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА МОРЯМИ».
Хотите узнать, какие открытия ждут Машу в заключительном эпизоде 1 сезона отечественного тревел-сериала «Как я познакомился со своей мамой»? 10 серия уже доступна онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
Сериал Как я познакомился со своей мамой 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеос�ервисе Wink.