Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Маша отправляется в Архангельскую область, чтобы снять финальный эпизод проекта. Прибыв на остров Пустошь, ведущая посещает местный Дом культуры, где знакомится с потомками лоцманов и подростками-волонтерами, а в Пинежье она встречается с талантливой художницей, занимающейся созданием прекрасных плетеных работ. Затем Маша приезжает в Архангельск и общается там с владельцем верфи, а также с актрисами драматического театра. Хотя женщина уже не надеется, что сын приедет, огромные буквы на арт-объекте, расположенном на берегу реки, напоминают Маше о том, что «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА МОРЯМИ».



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