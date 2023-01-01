Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 10
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Сериалы
Как я познакомился со своей мамой
1-й сезон
10-я серия
7.62023, Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 10
Документальные16+
Известная журналистка и молодой историк отправляются в уникальное путешествие по малоизвестным уголкам России
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Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Маша отправляется в Архангельскую область, чтобы снять финальный эпизод проекта. Прибыв на остров Пустошь, ведущая посещает местный Дом культуры, где знакомится с потомками лоцманов и подростками-волонтерами, а в Пинежье она встречается с талантливой художницей, занимающейся созданием прекрасных плетеных работ. Затем Маша приезжает в Архангельск и общается там с владельцем верфи, а также с актрисами драматического театра. Хотя женщина уже не надеется, что сын приедет, огромные буквы на арт-объекте, расположенном на берегу реки, напоминают Маше о том, что «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА МОРЯМИ».

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Страна
Россия
Жанр
Документальные
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

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