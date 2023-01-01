Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Как я познакомился со своей мамой
1-й сезон
5-я серия
7.62023, Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 5
Документальные16+
Известная журналистка и молодой историк отправляются в уникальное путешествие по малоизвестным уголкам России
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Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Маша и Саша снова встречаются в Екатеринбурге — центре горнозаводской промышленности России. Вместе они исследуют этот состоящий из контрастов город. Саша отправляется на крупный завод «Уралхиммаш», где знакомится с представителями молодого поколения рабочих, а также беседует с ветераном производства. Затем ведущие воссоединяются вновь в любительском театре «Игра», которым руководит коренная екатеринбурженка, отказавшаяся от карьеры в Москве ради работы с местными подростками. Наблюдая за ребятами, которые читают монологи о себе и своей жизни, Маша выходит на сцену, чтобы поделиться собственной историей о сложных отношениях с сыном.

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Страна
Россия
Жанр
Документальные
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

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