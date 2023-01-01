Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 3
- 16+45 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 4
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 5
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 6
- 16+40 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 7
- 16+42 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 8
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 9
- 16+54 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Маша и Саша снова встречаются в Екатеринбурге — центре горнозаводской промышленности России. Вместе они исследуют этот состоящий из контрастов город. Саша отправляется на крупный завод «Уралхиммаш», где знакомится с представителями молодого поколения рабочих, а также беседует с ветераном производства. Затем ведущие воссоединяются вновь в любительском театре «Игра», которым руководит коренная екатеринбурженка, отказавшаяся от карьеры в Москве ради работы с местными подростками. Наблюдая за ребятами, которые читают монологи о себе и своей жизни, Маша выходит на сцену, чтобы поделиться собственной историей о сложных отношениях с сыном.
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