Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Маша и Саша снова встречаются в Екатеринбурге — центре горнозаводской промышленности России. Вместе они исследуют этот состоящий из контрастов город. Саша отправляется на крупный завод «Уралхиммаш», где знакомится с представителями молодого поколения рабочих, а также беседует с ветераном производства. Затем ведущие воссоединяются вновь в любительском театре «Игра», которым руководит коренная екатеринбурженка, отказавшаяся от карьеры в Москве ради работы с местными подростками. Наблюдая за ребятами, которые читают монологи о себе и своей жизни, Маша выходит на сцену, чтобы поделиться собственной историей о сложных отношениях с сыном.



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