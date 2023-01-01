Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

После ухода Саши с проекта Маша решает отправиться в одиночку в столицу Башкирии, красивую Уфу. Здесь она знакомится с опытным биологом, которая уже более двадцати лет работает в ботаническом саду и считает это место родным домом. Затем женщина посещает пасеку, где встречается с целой семьей пчеловодов и сама под руководством опытных наставников пробует работать с пчелами. Кроме того, она навещает фермера-кумысодела в Баймакском районе и наблюдает за процессом приготовления традиционного напитка. После этого Маша собирается отправиться в аэропорт, чтобы встретить Лешу, но что-то снова идет не по плану.



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