Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 3
- 16+45 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 4
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 5
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 6
- 16+40 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 7
- 16+42 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 8
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 9
- 16+54 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Маша и Саша прибывают в Сатку — ранее унылый моногород при заводе по производству огнеупоров, превратившийся в уральскую столицу стрит-арта. Во время поездки они знакомятся с машинистом электровоза и встречаются с девушкой-подростком, чьи портреты украшают фасады местных многоэтажек. Затем ведущие посещают старинную ГЭС, но после экскурсии расстаются. Саше предлагают возможность совершить тур по городам России с его лекциями. Расстроенная Маша звонит своему сыну.
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