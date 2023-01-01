Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Как я познакомился со своей мамой
1-й сезон
6-я серия
7.62023, Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 6
Документальные16+
Известная журналистка и молодой историк отправляются в уникальное путешествие по малоизвестным уголкам России
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Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Маша и Саша прибывают в Сатку — ранее унылый моногород при заводе по производству огнеупоров, превратившийся в уральскую столицу стрит-арта. Во время поездки они знакомятся с машинистом электровоза и встречаются с девушкой-подростком, чьи портреты украшают фасады местных многоэтажек. Затем ведущие посещают старинную ГЭС, но после экскурсии расстаются. Саше предлагают возможность совершить тур по городам России с его лекциями. Расстроенная Маша звонит своему сыну.

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Страна
Россия
Жанр
Документальные
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

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