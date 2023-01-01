Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Саше приходится вернуться в Москву на эвакуаторе вместе со сломанной машиной. Маша отказывается ехать с ним и отправляется на поезде в одно из самых труднодоступных мест России — маленький городок Кологрив. Там она сталкивается с отсутствием мобильной связи, нежеланием местных жителей отвечать на ее вопросы и одиночеством. Затем Маша посещает конный клуб в Урме и музей, посвященный творчеству художника Ефима Честнякова, в деревне Шаблово. Маша ощущает счастье и свободу, которое ей дарит это путешествие, но сожалеет, что рядом нет Саши.



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