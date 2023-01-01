Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Как я познакомился со своей мамой
1-й сезон
4-я серия
7.62023, Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 4
Документальные16+
Известная журналистка и молодой историк отправляются в уникальное путешествие по малоизвестным уголкам России
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Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Саше приходится вернуться в Москву на эвакуаторе вместе со сломанной машиной. Маша отказывается ехать с ним и отправляется на поезде в одно из самых труднодоступных мест России — маленький городок Кологрив. Там она сталкивается с отсутствием мобильной связи, нежеланием местных жителей отвечать на ее вопросы и одиночеством. Затем Маша посещает конный клуб в Урме и музей, посвященный творчеству художника Ефима Честнякова, в деревне Шаблово. Маша ощущает счастье и свободу, которое ей дарит это путешествие, но сожалеет, что рядом нет Саши.

Какие еще удивительные открытия ожидают Машу в российской глубинке, узнаете в сериале-путешествии «Как я познакомился со своей мамой» — 4 серия 1 сезона ждет вас прямо сейчас в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Документальные
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

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