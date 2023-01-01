Как я познакомился со своей мамой (Сериал 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал-путешествие от создателей «Психа» и Happy End, в котором культурная идентичность городов России раскрывается через личные истории людей. Продюсер Алексей предлагает своей маме Маше, бывшей известной телеведущей, снять документалку о Подмосковье. Наперекор ожиданию сына, женщина решает взять с собой молодого историка Сашу и отправиться в длительную поездку по стране. Вместе они посещают малоизвестные деревни и провинциальные города, изучая их уникальную архитектуру, традиционные ремесла и природу. Но не только это интересует Машу — она также беседует с местными жителями, чтобы узнать их истории и создать зарисовки для своего будущего масштабного проекта. Ведущими уникального тревел-сериала «Как я познакомился со своей мамой» стали популярная тележурналистка Маша Шахова и историк Сандро Радаев. Режиссером ленты выступила талантливая абхазская кинематографистка Атана Агрба, а шоураннером — фотограф и галерист Нина Гомиашвили. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Как я познакомился со своей мамой» онлайн в хорошем качестве и без рекламы.



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