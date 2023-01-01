Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Маша отправляется в Удмуртию, где ей предстоит погрузиться в уникальную культуру и традиции этого региона. Там она пробует блюда национальной кухни и знакомится с женщинами из шаманского рода Пельга. Они делятся с ведущей знаниями о древних верованиях и обычаях. Затем Маша посещает Ижевск и встречается с талантливым рокером, который не только создает прекрасную музыку, но и активно продвигает родной язык через творчество. Между тем Леша получает видео-дневник от мамы, в котором Маша выражает свое желание установить глубокий и искренний диалог с сыном.



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