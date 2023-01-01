Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Как я познакомился со своей мамой
1-й сезон
9-я серия
7.62023, Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 9
Документальные16+
Известная журналистка и молодой историк отправляются в уникальное путешествие по малоизвестным уголкам России
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Маша отправляется в Удмуртию, где ей предстоит погрузиться в уникальную культуру и традиции этого региона. Там она пробует блюда национальной кухни и знакомится с женщинами из шаманского рода Пельга. Они делятся с ведущей знаниями о древних верованиях и обычаях. Затем Маша посещает Ижевск и встречается с талантливым рокером, который не только создает прекрасную музыку, но и активно продвигает родной язык через творчество. Между тем Леша получает видео-дневник от мамы, в котором Маша выражает свое желание установить глубокий и искренний диалог с сыном.

Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить оригинальный российский сериал «Как я познакомился со своей мамой» — 9 серия 1 сезона доступна онлайн в хорошем качестве прямо сейчас на нашем видеосервисе!

Сериал Как я познакомился со своей мамой 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальные
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг