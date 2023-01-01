Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Как я познакомился со своей мамой
1-й сезон
8-я серия
7.62023, Как я познакомился со своей мамой. Сезон 1. Серия 8
Документальные16+
Известная журналистка и молодой историк отправляются в уникальное путешествие по малоизвестным уголкам России
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Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Несмотря на обещание Леши приехать, Маше приходится продолжать свое путешествие одной. Она отправляется в столицу Пермского края, где встречается с молодым журналистом. Мужчина показывает ей малоизвестные места города, которые обычно ускользают от внимания туристов. Затем Маша знакомится с очаровательной артисткой балета и узнает, как она стала танцовщицей. Побывав в Перми, ведущая приезжает в деревню Большая Коча. Там местный шаман приобщает ее к коми-пермяцкой культуре. В очередной попытке сблизиться с сыном, Маша отправляет ему послание по почте.

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Страна
Россия
Жанр
Документальные
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

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