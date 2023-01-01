Как я познакомился со своей мамой (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 3
- 16+45 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 4
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 5
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 6
- 16+40 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 7
- 16+42 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 8
- 16+41 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 9
- 16+54 мин
Как я познакомился со своей мамой
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Несмотря на обещание Леши приехать, Маше приходится продолжать свое путешествие одной. Она отправляется в столицу Пермского края, где встречается с молодым журналистом. Мужчина показывает ей малоизвестные места города, которые обычно ускользают от внимания туристов. Затем Маша знакомится с очаровательной артисткой балета и узнает, как она стала танцовщицей. Побывав в Перми, ведущая приезжает в деревню Большая Коча. Там местный шаман приобщает ее к коми-пермяцкой культуре. В очередной попытке сблизиться с сыном, Маша отправляет ему послание по почте.
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