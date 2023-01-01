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Истина в вине (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
8.62015, Истина в вине. Сезон 2 2 серии
Драмы12+
О сериале
Год назад Виктория, типичная жительница большого города, отказалась от карьерных амбиций ради тихой фамильной усадьбы и своей первой любви. Виктория наслаждается райской жизнью в Дивногорье, они с Григорием готовятся к свадьбе. Кажется, ничто не может нарушить их благополучия. Но счастье среди виноградников не сделало из Виктории домохозяйку. Она продолжает заниматься турбизнесом, организует винные туры и планирует открытие собственного ресторана на территории усадьбы.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- Актёр
Никита
Зверев
- Актриса
Яна
Шивкова
- Актриса
Елена
Ветрова
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- Актёр
Данила
Якушев
- ИКАктёр
Игорь
Кулачко
- НРАктёр
Николай
Радкевич
- ММАктёр
Михаил
Михеев
- МКАктриса
Марина
Ковалева
- ИССценарист
Ирена
Сеславинская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АКОператор
Александр
Корнеев