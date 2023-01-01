Истина в вине (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

Год назад Виктория, типичная жительница большого города, отказалась от карьерных амбиций ради тихой фамильной усадьбы и своей первой любви. Виктория наслаждается райской жизнью в Дивногорье, они с Григорием готовятся к свадьбе. Кажется, ничто не может нарушить их благополучия. Но счастье среди виноградников не сделало из Виктории домохозяйку. Она продолжает заниматься турбизнесом, организует винные туры и планирует открытие собственного ресторана на территории усадьбы.



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