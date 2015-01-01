Истина в вине. Сезон 2. Серия 2
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Истина в вине
2-й сезон
2-я серия

Истина в вине (сериал, 2015) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.62015, Истина в вине. Сезон 2. Серия 2
Драмы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Жизнь топ-менеджера Виктории – это непрерывная гонка за успехом. В ее мире нет места для семейных ценностей и душевной теплоты, и Викторию это устраивает. Она уверена, что все покупается и все продается, вопрос лишь в цене. Но однажды, потеряв все, она вынуждена вернуться в фамильную усадьбу, которую завещал ей дедушка-винодел. Там Виктория сталкивается с чуждым незнакомым ей миром, частью которого она когда-то была. Вместе с родной землей Виктория обретает любимое дело и находит любовь – своего друга детства. Вместе они вступают в борьбу за свою землю, на которую претендуют рейдеры...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мини-сериалы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Истина в вине»

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