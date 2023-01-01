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Истина в вине (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.62015, Истина в вине. Сезон 1 2 серии
Драмы12+
Сюжет
Жизнь топ-менеджера Виктории – это непрерывная гонка за успехом. В ее мире нет места для семейных ценностей и душевной теплоты, и Викторию это устраивает. Она уверена, что все покупается и все продается, вопрос лишь в цене. Но однажды, потеряв все, она вынуждена вернуться в фамильную усадьбу, которую завещал ей дедушка-винодел. Там Виктория сталкивается с чуждым незнакомым ей миром, частью которого она когда-то была. Вместе с родной землей Виктория обретает любимое дело и находит любовь – своего друга детства. Вместе они вступают в борьбу за свою землю, на которую претендуют рейдеры...
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- Актёр
Никита
Зверев
- Актриса
Яна
Шивкова
- Актриса
Елена
Ветрова
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- Актёр
Данила
Якушев
- ИКАктёр
Игорь
Кулачко
- НРАктёр
Николай
Радкевич
- ММАктёр
Михаил
Михеев
- МКАктриса
Марина
Ковалева
- ИССценарист
Ирена
Сеславинская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АКОператор
Александр
Корнеев