Истина в вине (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь топ-менеджера Виктории – это непрерывная гонка за успехом. В ее мире нет места для семейных ценностей и душевной теплоты, и Викторию это устраивает. Она уверена, что все покупается и все продается, вопрос лишь в цене. Но однажды, потеряв все, она вынуждена вернуться в фамильную усадьбу, которую завещал ей дедушка-винодел. Там Виктория сталкивается с чуждым незнакомым ей миром, частью которого она когда-то была. Вместе с родной землей Виктория обретает любимое дело и находит любовь – своего друга детства. Вместе они вступают в борьбу за свою землю, на которую претендуют рейдеры...



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