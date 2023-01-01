Биография

Игорь Кулачко – актер. Родился в 1975 году. Детство и юность провел в Сибири. Профессию актера получил в Иркутском театральном училище. После окончания обучения в 1994 году работал в Усть-Илимском театре драмы и комедии. В 2008-м переехал в Москву. Играл в театре Полифонической драмы, в авторском театре Дудникова, в антрепризных спектаклях. В гоголевском «Ревизоре» у Кулачко роль Хлестакова, в пушкинском «Борисе Годунове» он – Гришка Отрепьев, в чеховской «Свадьбе» – телеграфист Иван Ять. Состоит в штате Мосфильма, много снимается в кино. Первая кинороль в сериале «Александровский сад» прошла без упоминания актера в титрах, но стала определяющей для кинематографического амплуа артиста. В фильме Кулачко играет офицера НКВД. Из полуторасот ролей, сыгранных актером за 15 лет работы в кино, большая часть приходится на военных и работников правоохранительных органов. Одну из главных ролей артист сыграл в криминальном сериале 2012 года «Важняк». Заметную роль актер исполнил в комедийном триллере 2015 года «Парень с нашего кладбища». Наибольшее количество «лайков» собрал его городовой Егор Синельников из мистического детектива об Анне Мироновой.