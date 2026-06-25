WinkСериалыГуляй, шальная1-й сезон
Гуляй, шальная (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
2026, Гуляй, шальная. Сезон 1 17 серий
Комедия18+
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О сериале
Майор Елизавета Кивер приезжает в город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости оставляет желать лучшего и стремительно ухудшается. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдаётся. С первых дней она понимает, что её подчинённые — это особая категория людей, и именно они становятся источником бесконечных катастроф и нелепых ситуаций.
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