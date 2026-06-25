Майор Елизавета Кивер приезжает в город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости оставляет желать лучшего и стремительно ухудшается. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдаётся. С первых дней она понимает, что её подчинённые — это особая категория людей, и именно они становятся источником бесконечных катастроф и нелепых ситуаций.

