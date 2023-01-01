Биография

Сергей Кузнецов – актер театра и кино, заслуженный артист РФ, родился в ноябре 1956 года в Омске. После школы Сергей уехал в Барнаул, чтобы поступить в местный университет, но передумал и вернулся в родной город. Трудился рабочим на заводе и посещал занятия драматического кружка. Учился в столичном ГИТИСе, который окончил в 1978 году. За время театральной карьеры сменил несколько мест службы. Играл на сценах известных ленинградских театров: комедии имени Акимова, Ленкома и в «Русской антрепризы». Кузнецов относится к типу людей, для которых первая любовь – единственная в жизни, поэтому актер женат на своей однокласснице. У супругов есть любимая дочь. Первые роли Кузнецов сыграл в фильмах «Ленинград» и «Маскарад» в 1990 году, но сниматься много и часто актер начал только в 2000-х. В его багаже – несколько десятков популярных фильмов и сериалов. Самые известные фильмы Сергея Кузнецова: «Чужой район», «Ментовские войны», «Срочно требуется Дед Мороз», «Бездна» и «Дюжина правосудия». Актер активно занимается дублированием иностранных картин и анимационных фильмов. Его голосом говорит любимый миллионами российских детей персонаж «Смешариков» – Кар-Карыч.