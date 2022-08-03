Wink
Детям
Григорий Р.
1-й сезон

Григорий Р. (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Григорий Р. Сезон 1 8 серий
Драма, Биография18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Как неграмотный мужик смог стать «вторым Я» последней русской императрицы? Неужели дело только в том, что Распутин спасал больного наследника престола? Или была какая-то иная причина удивительной веры царской семьи в этого человека?..

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Биография

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Григорий Р.»