Григорий Р.
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Григорий Р.

Григорий Р. (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Григорий Р. 1 сезон
Драмы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Как неграмотный мужик смог стать «вторым Я» последней русской императрицы? Неужели дело только в том, что Распутин спасал больного наследника престола? Или была какая-то иная причина удивительной веры царской семьи в этого человека?..

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Григорий Р.»

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