Гетеры майора Соколова (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Гетеры майора Соколова
1-й сезон

8.92014, Гетеры майора Соколова. Сезон 1 8 серий
Военный, Драма18+

О сериале

Сентябрь 1939 года. В Крым приезжает майор Соколов, с целью уничтожить антисоветскую организацию РОВС. Ею руководит штабс-капитан Семенов, псевдоним Крест. Они знают друг друга в лицо, хотели бы и не один раз могли бы убить друг друга, но каждому из них нужна гибель системы, которую представляет противник.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

