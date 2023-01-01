Гетеры майора Соколова
Wink
Сериалы
Гетеры майора Соколова

Гетеры майора Соколова (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.92014, Гетеры майора Соколова 1 сезон
Военные, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сентябрь 1939 года. В Крым приезжает майор Соколов, с целью уничтожить антисоветскую организацию РОВС. Ею руководит штабс-капитан Семенов, псевдоним Крест. Они знают друг друга в лицо, хотели бы и не один раз могли бы убить друг друга, но каждому из них нужна гибель системы, которую представляет противник.

Все сезоны сериала Гетеры майора Соколова смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гетеры майора Соколова»

Всё