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Фитнес (2018)
3-й сезон

Фитнес (2018) (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн

9.42020, Фитнес (2018). Сезон 3 20 серий
Комедии, Русские18+
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Сюжет

«Быстрее, выше, сильнее»… В мире Аси такому девизу не место. Так же, как и комплексам из-за лишнего веса. Тем более, есть дела поважнее — подготовка к свадьбе в самом разгаре. Беспечный мир Аси рушится в одну секунду: девушка узнает, что любимого давно не устраивает ее фигура. А лучшие подруги не стесняются злословить о пышных формах за ее спиной.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фитнес (2018)»

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