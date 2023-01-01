Биография

Татьяна Сомова – актриса театра и кино. Родилась 7 марта 1988 года. Молодость и приятная внешность, а также харизматичность и профессионализм – все это позволило добиться успехов. В 2011 году Татьяна окончила ВГИК (мастерская Фокина В. П.), с 2012 года работает в Театре на Перовской, награждена премией «Золотой лист 2011» в номинации «лучшая женская роль» (спектакль «Урок»), Дипломом премии Царева «За успешное постижение профессии актера». Впервые в фильмах Татьяна Сомова дебютировала в картине «Мой папа Барышников». Затем была работа в сериалах «Новости» (роль фанатки), «Катина любовь», «Спасти босса», «Турецкий транзит», «Крыша мира», «Бесстыдники», «Оптимисты», «Журавль в небе», «Ласточка», «Фитнес», «СеняФедя», «Гранд – 2», «ИП Пирогова», «Котел», «Одесский пароход». По количеству ролей в театре актрисе тоже есть чем похвастаться, их насчитывается более тридцати. Кроме того, Татьяна работает актрисой дубляжа, например, «Пыхчево – собака Павлова», «Возвращение в А». Татьяна Сомова – актриса молодая, перспективная, эффектная, активно снимается в кино, играет в театре, а также активно обновляет информацию в социальных сетях. Тем не менее, о личной жизни девушка предпочитает не распространяться.