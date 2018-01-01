Экспроприатор (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Предыстория вора по прозвищу Барон из «Бандитского Петербурга». Криминальный триллер от режиссера «Вечного зова» с Артемом Ткаченко в главной роли. Не пропустите «Экспроприатор» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве уже можно на Wink.
Первый сезон рассказывает о событиях, произошедших в послевоенное время. Главный герой, грабитель Юрка Алексеев, направляется из Ленинграда в столицу, чтобы встретиться лицом к лицу с человеком из своего мрачного прошлого. В пути он вспоминает юность, репрессированных родителей и лагерь, в который попал по ошибке. Сериал охватывает более чем сорок лет жизни знаменитого вора, который всегда придерживался собственного кодекса чести.
Чтобы узнать настоящую историю Барона, скорее включайте триллер, основанный на цикле произведений Андрея Константинова. «Экспроприатор» — сериал 2017 года, 1 сезон которого доступен уже сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!
- ВКРежиссёр
Владимир
Краснопольский
- Режиссёр
Валерий
Усков
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Алексей
Фатеев
- АТАктриса
Анна
Табанина
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- Актёр
Евгений
Князев
- Актёр
Егор
Бакулин
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- НКАктриса
Наталья
Круглова
- РИАктёр
Рамис
Ибрагимов
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ИШСценарист
Игорь
Шушарин
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- НЧПродюсер
Наталья
Чижикова
- Продюсер
Сергей
Титинков
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев