Экспроприатор (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Предыстория вора по прозвищу Барон из «Бандитского Петербурга». Криминальный триллер от режиссера «Вечного зова» с Артемом Ткаченко в главной роли. Не пропустите «Экспроприатор» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве уже можно на Wink.



Первый сезон рассказывает о событиях, произошедших в послевоенное время. Главный герой, грабитель Юрка Алексеев, направляется из Ленинграда в столицу, чтобы встретиться лицом к лицу с человеком из своего мрачного прошлого. В пути он вспоминает юность, репрессированных родителей и лагерь, в который попал по ошибке. Сериал охватывает более чем сорок лет жизни знаменитого вора, который всегда придерживался собственного кодекса чести.



Чтобы узнать настоящую историю Барона, скорее включайте триллер, основанный на цикле произведений Андрея Константинова. «Экспроприатор» — сериал 2017 года, 1 сезон которого доступен уже сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!

