Девочки (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 1
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 2
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 3
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 4
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 5
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 6
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 7
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 8
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 9
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 10
Сюжет
Взрослая жизнь набирает обороты: продолжайте следить за драмеди «Девочки» — сериал смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на Wink.
Начав жить самостоятельно, Ханна развлекается со свободой на полную катушку: заводит себе любовника, снимает квартиру вместе с еще одним знакомым, а параллельно обманывает парня и продолжает писать. Марни уходит с ненавистной работы, правда, не по своей воле — но может, этот «пинок» судьбы — то, что ей было нужно? Непоседливая и резкая Джесса удивляет всех, став счастливой женой. Ее кузина Шошанна тем временем учится вых�одить из зоны комфорта и пробует заводить отношения с парнями.
Какие открытия ждут юных героинь на пути к покорению Нью-Йорка? Приглашаем смотреть сериал «Девочки», 2 сезон онлайн на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЛДРежиссёр
Лина
Данэм
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- Режиссёр
Ричард
Шепард
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЛДАктриса
Лина
Данэм
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- ДКАктриса
Джемайма
Кёрк
- Актёр
Адам
Драйвер
- ЗМАктриса
Заша
Мэмет
- АКАктёр
Алекс
Карповски
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- ПСАктёр
Питер
Сколари
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- ЛДСценарист
Лина
Данэм
- ДКСценарист
Дженнифер
Коннер
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- ММСцена�рист
Мюррэй
Миллер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ЛДПродюсер
Лина
Данэм
- ДКПродюсер
Дженнифер
Коннер
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- ЭООператор
Эрнан
Отаньо
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн