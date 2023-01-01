Девочки (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

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Взрослая жизнь набирает обороты: продолжайте следить за драмеди «Девочки» — сериал смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на Wink.



Начав жить самостоятельно, Ханна развлекается со свободой на полную катушку: заводит себе любовника, снимает квартиру вместе с еще одним знакомым, а параллельно обманывает парня и продолжает писать. Марни уходит с ненавистной работы, правда, не по своей воле — но может, этот «пинок» судьбы — то, что ей было нужно? Непоседливая и резкая Джесса удивляет всех, став счастливой женой. Ее кузина Шошанна тем временем учится вых�одить из зоны комфорта и пробует заводить отношения с парнями.



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