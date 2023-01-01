Девочки. Сезон 2
Wink
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2-й сезон

Девочки (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

7.72013, Girls 2 10 серий
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Взрослая жизнь набирает обороты: продолжайте следить за драмеди «Девочки» — сериал смотреть онлайн можно с подпиской Amediateka на Wink.

Начав жить самостоятельно, Ханна развлекается со свободой на полную катушку: заводит себе любовника, снимает квартиру вместе с еще одним знакомым, а параллельно обманывает парня и продолжает писать. Марни уходит с ненавистной работы, правда, не по своей воле — но может, этот «пинок» судьбы — то, что ей было нужно? Непоседливая и резкая Джесса удивляет всех, став счастливой женой. Ее кузина Шошанна тем временем учится выходить из зоны комфорта и пробует заводить отношения с парнями.

Какие открытия ждут юных героинь на пути к покорению Нью-Йорка? Приглашаем смотреть сериал «Девочки», 2 сезон онлайн на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девочки»

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