Девочки (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

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Двадцатилетняя выпускница университета Ханна мечтает стать писательницей, но пока работает бесплатно, пишет мемуары и живет на деньги родителей. Девушка из обеспеченной семьи, она не умеет зарабатывать и нести ответственность за свою жизнь. Подруги Ханны – такие же молодые юные девушки, делающие свои первые шаги во взрослом мире. Ее соседка по комнате, Марни, работает в арт-галерее, но втайне мечтает о совсем другой профессии. Еще одна подруга — доверчивая и стеснительная Шошанна, которая никак не определится с тем, чем хочет заниматься. Ее уверенная и дерзкая двоюродная сестра Джесса, приехав в Нью-Йорк после нескольких месяцев путешествий, пытается вернуться к привычной жизни.



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