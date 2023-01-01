Девочки (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 1 Серия 1
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 1 Серия 2
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 1 Серия 3
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 1 Серия 5
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 1 Серия 7
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 1 Серия 8
- 18+26 мин
Девочки
Сезон 1 Серия 9
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Пришло время повзрослеть: смотрите сериал «Девочки» онлайн бесплатно с подпиской на Amediateka + Wink.
Двадцатилетняя выпускница университета Ханна мечтает стать писательницей, но пока работает бесплатно, пишет мемуары и живет на деньги родителей. Девушка из обеспеченной семьи, она не умеет зарабатывать и нести ответственность за свою жизнь. Подруги Ханны – такие же молодые юные девушки, делающие свои первые шаги во взрослом мире. Ее соседка по комнате, Марни, работает в арт-галерее, но втайне мечтает о совсем другой профессии. Еще одна подруга — доверчивая и стеснительная Шошанна, которая никак не определится с тем, чем хочет заниматься. Ее уверенная и дерзкая двоюродная сестра Джесса, приехав в Нью-Йорк после нескольких месяцев путешествий, пытается вернуться к привычной жизни.
С какими тараканами предстоит разобраться каждой из них? 1 сезон увлекательного драмеди «Девочки» — сериал смотреть онлайн приглашаем вас на видеосервисе Wink с подпиской Amediateka.
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Информация
Рейтинг
- ЛДРежиссёр
Лина
Данэм
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- Режиссёр
Ричард
Шепард
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЛДАктриса
Лина
Данэм
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- ДКАктриса
Джемайма
Кёрк
- Актёр
Адам
Драйвер
- ЗМАктриса
Заша
Мэмет
- АКАктёр
Алекс
Карповски
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- ПСАктёр
Питер
Сколари
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- ЛДСценарист
Лина
Данэм
- ДКСценарист
Дженнифер
Коннер
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- ММСценарист
Мюррэй
Миллер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ЛДПродюсер
Лина
Данэм
- ДКПродюсер
Дженнифер
Коннер
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- ЭООператор
Эрнан
Отаньо
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн