Девочки (сериал, 2015) сезон 4 смотреть онлайн
- 18+26 мин
Девочки
Сезон 4 Серия 1
- 18+26 мин
Девочки
Сезон 4 Серия 2
- 18+24 мин
Девочки
Сезон 4 Серия 3
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 4 Серия 4
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 4 Серия 5
- 18+23 мин
Девочки
Сезон 4 Серия 6
- 18+25 мин
Девочки
Сезон 4 Серия 7
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 4 Серия 8
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 4 Серия 9
- 18+31 мин
Девочки
Сезон 4 Серия 10
Сюжет
Начнем с чистого листа: новая глава яркого драмеди «Девочки» — сериал смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.
В новом сезоне Ханна снова переворачивает свою жизнь с ног на голову: потерпев неудачу в издательском мире Нью-Йорка, девушка решает бросить все и поехать на поиски вдохновения в Мастерскую писателей Айовы. Так после мегаполиса она оказывается в провинциальном городке наедине с велосипедом, лекциями по литературе и депрессивными мыслями. Шошанна, привыкшая к университетской рутине отличница, вдруг понимает, что понятия не имеет, как жить эту «взрослую жизнь». Джессу вновь выгоняют — на этот раз с работы, да и у Марни ничего не выходит с музыкальной карьерой.
Справятся ли подруги и с этими трудностями? Узнаем в новой части сериала «Девочки» — смотреть 4 сезон можно онлайн на видеопортале Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЛДРежиссёр
Лина
Данэм
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- Режиссёр
Ричард
Шепард
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЛДАктриса
Лина
Данэм
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- ДКАктриса
Джемайма
Кёрк
- Актёр
Адам
Драйвер
- ЗМАктриса
Заша
Мэмет
- АКАктёр
Алекс
Карповски
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- ПСАктёр
Питер
Сколари
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- ЛДСценарист
Лина
Данэм
- ДКСценарист
Дженнифер
Коннер
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- ММСценарист
Мюр�рэй
Миллер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ЛДПродюсер
Лина
Данэм
- ДКПродюсер
Дженнифер
Коннер
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- ЭООператор
Эрнан
Отаньо
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн