Девочки (сериал, 2015) сезон 4 смотреть онлайн

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Начнем с чистого листа: новая глава яркого драмеди «Девочки» — сериал смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.



В новом сезоне Ханна снова переворачивает свою жизнь с ног на голову: потерпев неудачу в издательском мире Нью-Йорка, девушка решает бросить все и поехать на поиски вдохновения в Мастерскую писателей Айовы. Так после мегаполиса она оказывается в провинциальном городке наедине с велосипедом, лекциями по литературе и депрессивными мыслями. Шошанна, привыкшая к университетской рутине отличница, вдруг понимает, что понятия не имеет, как жить эту «взрослую жизнь». Джессу вновь выгоняют — на этот раз с работы, да и у Марни ничего не выходит с музыкальной карьерой.



Справятся ли подруги и с этими трудностями? Узнаем в новой части сериала «Девочки» — смотреть 4 сезон можно онлайн на видеопортале Wink.



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