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Девочки
3-й сезон

Девочки (сериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн

7.72014, Girls 3 12 серий
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Сердечные дела и путь к успеху: героини начинают с нуля в новом сезоне мелодрамы «Девочки» в подписке Amediateka на Wink.

Несмотря на попытку вернуть былую страсть, Ханна и Адам все же расстаются. Оставшись одна лицом к лицу со своими проблемами, девушка тщетно ищет вдохновения для новой книги. Разочаровавшаяся в себе и жизни Марни тоже не может найти силы двигаться дальше, хотя и грезит о славе певицы. Джесса, попав в наркологическую клинику, недолго там остается: из-за плохого поведения девушку выставляют за порог. Ну а Шошанна, в отличие от подруг, живет на полную катушку.

Прорвутся ли героини через тернии к звездам? Смотрите 3 сезон сериала «Девочки» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девочки»