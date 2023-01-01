Девочки (сериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 1
- 18+24 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 2
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 3
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 4
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 5
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 6
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 7
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 8
- 18+26 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 9
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 10
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 11
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 3 Серия 12
О сериале
Сердечные дела и путь к успеху: героини начинают с нуля в новом сезоне мелодрамы «Девочки» в подписке Amediateka на Wink.
Несмотря на попытку вернуть былую страсть, Ханна и Адам все же расстаются. Оставшись одна лицом к лицу со своими проблемами, девушка тщетно ищет вдохновения для новой книги. Разочаровавшаяся в себе и жизни Марни тоже не может найти силы двигаться дальше, хотя и грезит о славе певицы. Джесса, попав в наркологическую клинику, недолго там остается: из-за плохого поведения девушку выставляют за порог. Ну а Шошанна, в отличие от подруг, живет на полную катушку.
Прорвутся ли героини через тернии к звездам? Смотрите 3 сезон сериала «Девочки» в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
- ЛДРежиссёр
Лина
Данэм
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- Режиссёр
Ричард
Шепард
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЛДАктриса
Лина
Данэм
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- ДКАктриса
Джемайма
Кёрк
- Актёр
Адам
Драйвер
- ЗМАктриса
Заша
Мэмет
- АКАктёр
Алекс
Карповски
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- ПСАктёр
Питер
Сколари
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- ЛДСценарист
Лина
Данэм
- ДКСценарист
Дженнифер
Коннер
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- ММСценарист
Мюррэй
Миллер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ЛДПродюсер
Лина
Данэм
- ДКПродюсер
Дженнифер
Коннер
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- ЭООператор
Эрнан
Отаньо
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн