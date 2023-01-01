Девочки (сериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн

Сердечные дела и путь к успеху: героини начинают с нуля в новом сезоне мелодрамы «Девочки» в подписке Amediateka на Wink.



Несмотря на попытку вернуть былую страсть, Ханна и Адам все же расстаются. Оставшись одна лицом к лицу со своими проблемами, девушка тщетно ищет вдохновения для новой книги. Разочаровавшаяся в себе и жизни Марни тоже не может найти силы двигаться дальше, хотя и грезит о славе певицы. Джесса, попав в наркологическую клинику, недолго там остается: из-за плохого поведения девушку выставляют за порог. Ну а Шошанна, в отличие от подруг, живет на полную катушку.



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