Девочки (сериал, 2016) сезон 5 смотреть онлайн
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 5 Серия 1
- 18+23 мин
Девочки
Сезон 5 Серия 2
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 5 Серия 3
- 18+25 мин
Девочки
Сезон 5 Серия 4
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 5 Серия 5
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 5 Серия 6
- 18+26 мин
Девочки
Сезон 5 Серия 7
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 5 Серия 8
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 5 Серия 9
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 5 Серия 10
О сериале
Заботы становятся все серьезнее: погоня за счастьем продолжается: смотрите сериал «Девочки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.
В новом сезоне подруги разбираются с особенностями серьезных отношений. Будущая невеста Марни сходит с ума из-за предсвадебной кутерьмы вместо того, чтобы с восторгом ждать «лучшего дня в своей жизни». Ханна встречает обаятельного Фрэна Паркера и заводит новый роман, а тем временем Джесса внезапно начинает испытывать чувства к Адаму — бывшему парню Ханны. Сам Адам понимает, что тоже влюблен в подругу бывшей девушки, но эти отношения точно придется скрывать. А пока подруги переживают из-за своих пассий, Шошанна решает оставить Нью-Йорк и начать новую жизнь... в Японии.
Кто из них на самом деле будет счастлив, исполнив свою мечту? Все ответы в 5 сезоне сериала «Девочки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЛДРежиссёр
Лина
Данэм
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- Режиссёр
Ричард
Шепард
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЛДАктриса
Лина
Данэм
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- ДКАктриса
Джемайма
Кёрк
- Актёр
Адам
Драйвер
- ЗМАктриса
Заша
Мэмет
- АКАктёр
Алекс
Карповски
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- ПСАктёр
Питер
Сколари
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- ЛДСценарист
Лина
Данэм
- ДКСценарист
Дженнифер
Коннер
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- ММСценарист
Мюррэй
Миллер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ЛДПродюсер
Лина
Данэм
- ДКПродюсер
Дженнифер
Коннер
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- ЭООператор
Эрнан
Отаньо
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн