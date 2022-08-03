Заботы становятся все серьезнее: погоня за счастьем продолжается: смотрите сериал «Девочки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.



В новом сезоне подруги разбираются с особенностями серьезных отношений. Будущая невеста Марни сходит с ума из-за предсвадебной кутерьмы вместо того, чтобы с восторгом ждать «лучшего дня в своей жизни». Ханна встречает обаятельного Фрэна Паркера и заводит новый роман, а тем временем Джесса внезапно начинает испытывать чувства к Адаму — бывшему парню Ханны. Сам Адам понимает, что тоже влюблен в подругу бывшей девушки, но эти отношения точно придется скрывать. А пока подруги переживают из-за своих пассий, Шошанна решает оставить Нью-Йорк и начать новую жизнь... в Японии.



Кто из них на самом деле будет счастлив, исполнив свою мечту? Все ответы в 5 сезоне сериала «Девочки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

