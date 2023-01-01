Девочки (сериал, 2017) сезон 6 смотреть онлайн

«Мы были девочками, теперь мы — женщины». Финал захватывающей мелодрамы о четырех покорительницах Нью-Йорка. Смотрите сериал «Девочки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.



Работа Ханны, вдохновленная историей предательства Адама и Джессы, снискала внимание и славу в писательской среде. После публикации в New York Times девушку приглашает на работу популярный журнал. Правда, первый же материал ставит Ханну в тупик: ей предстоит отправиться в Хэмптонс, местный курорт для богачей, чтобы написать статью о женском серф-клубе. Марни тем временем пытается добиться развода с Рэем, и тому приходится съехать к Шошанне, ведь его прежнюю комнату у Адама заняла Джесса. Такое соседство не радует никого, однако вскоре у Марни появляется новый ухажер.



Чем закончится многолетняя эпопея о вступлении во взрослую жизнь четырех подруг? Узнаете в 6 сезоне сериала «Девочки» в подписке Amediateka на Wink.



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