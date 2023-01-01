Девочки (сериал, 2017) сезон 6 смотреть онлайн
- 18+40 мин
Девочки
Сезон 6 Серия 1
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 6 Серия 2
- 18+26 мин
Девочки
Сезон 6 Серия 3
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 6 Серия 4
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 6 Серия 5
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 6 Серия 6
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 6 Серия 7
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 6 Серия 8
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 6 Серия 9
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 6 Серия 10
О сериале
«Мы были девочками, теперь мы — женщины». Финал захватывающей мелодрамы о четырех покорительницах Нью-Йорка. Смотрите сериал «Девочки» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.
Работа Ханны, вдохновленная историей предательства Адама и Джессы, снискала внимание и славу в писательской среде. После публикации в New York Times девушку приглашает на работу популярный журнал. Правда, первый же материал ставит Ханну в тупик: ей предстоит отправиться в Хэмптонс, местный курорт для богачей, чтобы написать статью о женском серф-клубе. Марни тем временем пытается добиться развода с Рэем, и тому приходится съехать к Шошанне, ведь его прежнюю комнату у Адама заняла Джесса. Такое соседство не радует никого, однако вскоре у Марни появляется новый ухажер.
Чем закончится многолетняя эпопея о вступлении во взрослую жизнь четырех подруг? Узнаете в 6 сезоне сериала «Девочки» в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
- ЛДРежиссёр
Лина
Данэм
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- Режиссёр
Ричард
Шепард
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЛДАктриса
Лина
Данэм
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- ДКАктриса
Джемайма
Кёрк
- Актёр
Адам
Драйвер
- ЗМАктриса
Заша
Мэмет
- АКАктёр
Алекс
Карповски
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- ПСАктёр
Питер
Сколари
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- ЛДСценарист
Лина
Данэм
- ДКСценарист
Дженнифер
Коннер
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- ММСценарист
Мюррэй
Миллер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ЛДПродюсер
Лина
Данэм
- ДКПродюсер
Дженнифер
Коннер
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- ЭООператор
Эрнан
Отаньо
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн