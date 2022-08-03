Девочки (сериал, 2013) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Знаменитое драмеди Лины Данэм, показавшее негламурную жизнь молодых женщин, у каждой из которых в голове свои тараканы. Ханна мечтает о карьере писательницы, но пока что ей до этого далеко. Она закончила учиться несколько лет назад и непозволительно долго работает на неоплачиваемой должности в издательстве, пытаясь писать свои мемуары. Но родители больше не готовы ее содержать, о чем и сообщают во время очередного визита к дочери. Теперь Ханне нужно быстрее найти источник дохода, а также разобраться в своих отношениях с Адамом, которому, кажется, вообще на нее наплевать. У Марни, лучшей подруги и соседки Ханны, есть и работа, и стабильные отношения, но она думает расстаться со своим бойфрендом Чарли. Их знакомая Шошанна учится в университете и мечтает о шикарной жизни в стиле «Секса в большом городе», а ее кузина Джесса, приехавшая из Великобритании, сталкивается с последствиями своей беспечной жизни. Всем им предстоит совершить немало ошибок и пережить не одну личную драму, прежде чем по-настоящему повзрослеть.

