Девочки (сериал, 2013) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 1
- 18+27 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 2
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 3
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 4
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 5
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 6
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 7
- 18+29 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 8
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 9
- 18+28 мин
Девочки
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Знаменитое драмеди Лины Данэм, показавшее негламурную жизнь молодых женщин, у каждой из которых в голове свои тараканы. Ханна мечтает о карьере писательницы, но пока что ей до этого далеко. Она закончила учиться несколько лет назад и непозволительно долго работает на неоплачиваемой должности в издательстве, пытаясь писать свои мемуары. Но родители больше не готовы ее содержать, о чем и сообщают во время очередного визита к дочери. Теперь Ханне нужно быстрее найти источник дохода, а также разобраться в своих отношениях с Адамом, которому, кажется, вообще на нее наплевать. У Марни, лучшей подруги и соседки Ханны, есть и работа, и стабильные отношения, но она думает расстаться со своим бойфрендом Чарли. Их знакомая Шошанна учится в университете и мечтает о шикарной жизни в стиле «Секса в большом городе», а ее кузина Джесса, приехавшая из Великобритании, сталкивается с последствиями своей беспечной жизни. Всем им предстоит совершить немало ошибок и пережить не одну личную драму, прежде чем по-настоящему повзрослеть.
Рейтинг
- ЛДРежиссёр
Лина
Данэм
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- Режиссёр
Ричард
Шепард
- ДБРежиссёр
Джеми
Бэббит
- ЛДАктриса
Лина
Данэм
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- ДКАктриса
Джемайма
Кёрк
- Актёр
Адам
Драйвер
- ЗМАктриса
Заша
Мэмет
- АКАктёр
Алекс
Карповски
- ЭРАктёр
Эндрю
Рэннеллс
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- ПСАктёр
Питер
Сколари
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- ЛДСценарист
Лина
Данэм
- ДКСценарист
Дженнифер
Коннер
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- ММСценарист
Мюррэй
Миллер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ЛДПродюсер
Лина
Данэм
- ДКПродюсер
Дженнифер
Коннер
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- ЭООператор
Эрнан
Отаньо
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн