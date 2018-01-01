Wink
Сериалы
День рождения Буржуя 2
1-й сезон

День рождения Буржуя 2 (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

8.62001, День рождения Буржуя 2. Сезон 1 15 серий
Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Известный предприниматель Коваленко, по прозвищу «Буржуй» числится погибшим после пожара, в котором погибли его жена, сын и бабушка.

Толстый стал генеральным директором фирмы, дела которой идут более чем удачно. Что не удивительно: ведь предприятием из «загробного мира» руководит... сам Буржуй! Ему удалось избежать гибели, но он скрывает это, желая найти убийцу родных. Кто он - старый враг, жестокий мистификатор Кудла, или новый противник?

Тем временем Вера уговорила Толстого сходить на сеанс к ворожее, которая открыла ему, что после пожара в живых остался не только Буржуй...

Страна
Россия
Жанр
Триллер

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «День рождения Буржуя 2»