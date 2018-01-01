WinkСериалыДень рождения Буржуя 21-й сезон
День рождения Буржуя 2 (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн
8.62001, День рождения Буржуя 2. Сезон 1 15 серий
Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Известный предприниматель Коваленко, по прозвищу «Буржуй» числится погибшим после пожара, в котором погибли его жена, сын и бабушка.
Толстый стал генеральным директором фирмы, дела которой идут более чем удачно. Что не удивительно: ведь предприятием из «загробного мира» руководит... сам Буржуй! Ему удалось избежать гибели, но он скрывает это, желая найти убийцу родных. Кто он - старый враг, жестокий мистификатор Кудла, или новый противник?
Тем временем Вера уговорила Толстого сходить на сеанс к ворожее, которая открыла ему, что после пожара в живых остался не только Буржуй...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АМРежиссёр
Анатолий
Матешко
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- ВЛАктёр
Виталий
Линецкий
- ВНАктёр
Валерий
Николаев
- Актёр
Андрей
Панин
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ВСАктёр
Виктор
Степанов
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- Актёр
Даниил
Белых
- ЮРСценарист
Юрий
Рогоза
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ВБОператор
Василий
Бородин
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Атовмян