Дело было вечером с Михаилом Шацем (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+48 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+44 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+45 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
О сериале
Заждался продолжение популярного телевизионного шоу «Дело было вечером». 2 сезон уже доступен в отличном качестве на онлайн-сервисе Wink.
В новом сезоне не изменится структура программы. Приглашенные звезды делятся на 2 команды, капитаном которой становится телезритель, сумевший пройти специальный отбор. Звезд будут ждать различные интересные и веселые задания. Смогут ли они угадать, что изображено на картине трехлетнего ребенка или понять, какую песню исполняет компьютер. Больше новых занимательных конкурсов порадуют телезрителя.
Команда-победитель сможет побороться за выигрыш в полмиллиона рублей. Половина из этих средств достается капитану, а вторая часть отправляется на благотворительность. Во втором сезоне шоу «Дело было вечером» принимали участие: Юлия Ковальчук, Влад Топалов, Анфиса Чехова, Дмитрий Хрусталев и многие другие звезды ТВ. Сами артисты рассказывают, что благодаря этой программе они сумели вновь вернуться в детство.
Неизменным ведущим телевизионного шоу остается Михаил Шац. Смотрите новые выпуски 2 сезона программы «Дело было вечером» в хорошем качестве.