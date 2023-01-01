Биография

Андрей Болтенко — продюсер и режиссер. Родился в Нью-Йорке 14 июля 1973 года. В детстве перебрался с родителями в Советский Союз, там же пошел в школу. Уже в 16 лет устроился в телекомпанию «ВИД», работал корреспондентом культового шоу «МузОбоз». Позже окончил Российский университет дружбы народов и оказался на Первом канале. Основал компанию «Ракета Медиа», поставил церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи, режиссировал «Евровидение» 2009 года. Сегодня фильмография Андрея Болтенко насчитывает десятки проектов. Он продюсировал шоу «Галилео с Даней Крастером», «Эксперименты», «Вечерний Ургант». Как постановщик снял программы «Две звезды» и «Подмосковные вечера», сериалы «Окаянные дни» и «После школы».