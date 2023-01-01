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Дело было вечером с Михаилом Шацем
1-й сезон

Дело было вечером с Михаилом Шацем (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.62019, Дело было вечером с Михаилом Шацем. Сезон 1 12 серий
ТВ-шоу18+

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Сюжет

В каждом выпуске встретятся две команды звeзд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Участники превратятся в таксистов, соберут «звезду» по частям, угадают песню в исполнении компьютера, изобразят хит и поучаствуют в других неожиданных конкурсах. В финале каждого выпуска капитан команды победителей выберет одну звезду, с которой продолжит бороться за главный денежный приз — 500 000 рублей. В случае победы половину суммы забирает капитан, а остальные 50% получает звeздный участник, чтобы передать выигранную сумму в благотворительный фонд.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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