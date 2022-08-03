7.62019, Дело было вечером с Михаилом Шацем. Сезон 2. Серия 4
ТВ-шоу18+
Дело было вечером с Михаилом Шацем (сериал, 2019) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
В каждом выпуске встретятся две команды звeзд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Участники превратятся в таксистов, соберут «звезду» по частям, угадают песню в исполнении компьютера, изобразят хит и поучаствуют в других неожиданных конкурсах. В финале каждого выпуска капитан команды победителей выберет одну звезду, с которой продолжит бороться за главный денежный приз — 500 000 рублей. В случае победы половину суммы забирает капитан, а остальные 50% получает звeздный участник, чтобы передать выигранную сумму в благотворительный фонд.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск