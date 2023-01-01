Чернобыль (2022). Сезон 1
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Чернобыль (2022)
1-й сезон

Чернобыль (2022) (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.82022, Чернобыль (2022). Сезон 1 12 серий
Исторические, Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Контрразведчик расследует причастность ЦРУ к трагедии, которая потрясла мир. Игорь Петренко, Надежда Михалкова и Виталия Корниенко в историческом детективе, который стоит смотреть. «Чернобыль», 1 сезон которого доступен онлайн, уже ждет вас на видеосервисе Wink!

В первом сезоне КГБ узнает об интересе американских спецслужб к Чернобыльской АЭС, где под прикрытием работает Альберт Ленц, агент ЦРУ. Подполковник Андрей Николаев берет на себя расследование, и после взрыва на станции возглавляет отдел контрразведки в зоне отчуждения. Его миссия — установить, является ли инцидент результатом внешнего вмешательства, в то время как международная бригада ликвидаторов сталкивается с катастрофой, угрожающей превратить Европу в зону бедствия.

Удастся ли Андрею разоблачить тайный заговор? Узнаете, если включите сериал «Чернобыль» — 1 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на портале Wink!

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чернобыль (2022)»

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