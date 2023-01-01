Чернобыль (2022) (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 6
- 18+53 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 9
- 18+53 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 11
- 18+52 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Контрразведчик расследует причастность ЦРУ к трагедии, которая потрясла мир. Игорь Петренко, Надежда Михалкова и Виталия К�орниенко в историческом детективе, который стоит смотреть. «Чернобыль», 1 сезон которого доступен онлайн, уже ждет вас на видеосервисе Wink!
В первом сезоне КГБ узнает об интересе американских спецслужб к Чернобыльской АЭС, где под прикрытием работает Альберт Ленц, агент ЦРУ. Подполковник Андрей Николаев берет на себя расследование, и после взрыва на станции возглавляет отдел контрразведки в зоне отчуждения. Его миссия — установить, является ли инцидент результатом внешнего вмешательства, в то время как международная бригада ликвидаторов сталкивается с катастрофой, угрожающей превратить Европу в зону бедствия.
Удастся ли Андрею разоблачить тайный заговор? Узнаете, если включите сериал «Чернобыль» — 1 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на портале Wink!
Сериал Чернобыль (2022) 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Драмы, Детективы
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Мурадов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актриса
Виталия
Корниенко
- АИАктёр
Александр
Ильин
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- ЭАПродюсер
Эрнест
Аминов
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- ИБПродюсер
Ирина
Барк
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- ИБМонтажёр
Илья
Бакеркин
- РФОператор
Роберт
Филатов
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин
- НДКомпозитор
Николай
Добкин