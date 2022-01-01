Чернобыль (2022) (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Чернобыль (2022). Сезон 1. Серия 11
Чернобыль (2022)
1-й сезон
11-я серия
8.82022, Чернобыль (2022). Сезон 1. Серия 11
Исторический, Драма18+
О сериале

Шпионский сериал с Игорем Петренко в роли контрразведчика, который пытается выяснить, причастно ли ЦРУ к катастрофе на Чернобыльской АЭС. Экранизация книги «Опасное наследие Прометея. КГБ и первый удар мирного атома». В апреле 1986 года КГБ узнает, что Чернобыльской АЭС интересуются американские спецслужбы — в Припяти действует агент ЦРУ Альберт Ленц. Расследовать дело берется подполковник Андрей Николаев. После взрыва на электростанции он возглавляет отдел контрразведки в Припяти, чтобы установить, произошла ли катастрофа из-за иностранного вмешательства, пока многонациональная команда ликвидаторов борется с последствиями аварии, которая может сделать всю Европу непригодной для жизни. К каким результатам придет Андрей Николаев, можно смотреть онлайн в сериале «Чернобыль» (2022) на Wink.

