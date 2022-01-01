Чернобыль (2022) (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 6
- 18+53 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 9
- 18+53 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 11
- 18+52 мин
Чернобыль (2022)
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Шпионский сериал с Игорем Петренко в роли контрразведчика, который пытается выяснить, причастно ли ЦРУ к катастрофе на Чернобыльской АЭС. Экранизация книги «Опасное наследие Прометея. КГБ и первый удар мирного атома». В апреле 1986 года КГБ узнает, что Чернобыльской АЭС интересуются американские спецслужбы — в Припяти действует агент ЦРУ Альберт Ленц. Расследовать дело берется подполковник Андрей Николаев. После взрыва на электростанции он возглавляет отдел контрразведки в Припяти, чтобы установить, произошла ли катастрофа из-за иностранного вмешательства, пока многонациональная команда ликвидаторов борется с последствиями аварии, которая может сделать всю Европу непригодной для жизни. К каким результатам придет Андрей Николаев, можно смотреть онлайн в сериале «Чернобыль» (2022) на Wink.
Сериал Чернобыль (2022) 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Мурадов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актриса
Виталия
Корниенко
- АИАктёр
Александр
Ильин
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- ЭАПродюсер
Эрнест
Аминов
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- ИБПродюсер
Ирина
Барк
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- ИБМонтажёр
Илья
Бакеркин
- РФОператор
Роберт
Филатов
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин
- НДКомпозитор
Николай
Добкин