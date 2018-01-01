Wink
Братья по обмену
2-й сезон

Братья по обмену (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

9.32013, Братья по обмену. Сезон 2 12 серий
Комедия12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Семейный отдых заканчивается бурей приключений. Федор Добронравов возвращается к роли братьев Перечихиных в веселом комедийном сериале «Братья по обмену» — 2 сезон.

Во втором сезоне близнецы и их семьи отправляются на море, где попадают в череду невероятных событий. Валерий оказывается втянутым в политические интриги местного городка, в то время как Федор старается защитить целебный источник в родном селе от жадных застройщиков. Избирательная кампания, побег заключенных, ограбление банка и непредвиденные обстоятельства вносят свои коррективы в жизни главных героев. Братья снова меняются местами, но на этот раз ставки гораздо выше.

Приготовьтесь к новым захватывающим приключениям и забавным ситуациям.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

