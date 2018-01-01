Братья по обмену (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

Семейный отдых заканчивается бурей приключений. Федор Добронравов возвращается к роли братьев Перечихиных в веселом комедийном сериале «Братья по обмену» — 2 сезон онлайн доступен в отличном качестве на Wink.



Во втором сезоне близнецы и их семьи отправляются на море, где попадают в череду невероятных событий. Валерий оказывается втянутым в политические интриги местного городка, в то время как Федор старается защитить целебный источник в родном селе от жадных застройщиков. Избирательная кампания, побег заключенных, ограбление банка и непредвиденные обстоятельства вносят свои коррективы в жизни главных героев. Братья снова меняются местами, но на этот раз ставки гораздо выше.



Приготовьтесь к новым захватывающим приключениям и забавным ситуациям. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить динамичную комедию «Братья по обмену» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете уже сейчас на Wink!

