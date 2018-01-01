Братья по обмену (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Семейный отдых заканчивается бурей приключений. Федор Добронравов возвращается к роли братьев Перечихиных в веселом комедийном сериале «Братья по обмену» — 2 сезон онлайн доступен в отличном качестве на Wink.
Во втором сезоне близнецы и их семьи отправляются на море, где попадают в череду невероятных событий. Валерий оказывается втянутым в политические интриги местного городка, в то время как Федор старается защитить целебный источник в родном селе от жадных застройщиков. Избирательная кампания, побег заключенных, ограбление банка и непредвиденные обстоятельства вносят свои коррективы в жизни главных героев. Братья снова меняются местами, но на этот раз ставки гораздо выше.
Приготовьтесь к новым захватывающим приключениям и забавным ситуациям. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить динамичную комедию «Братья по обмену» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете уже сейчас на Wink!
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Борис
Клюев
- ЕШАктриса
Елена
Шевченко
- Актёр
Сергей
Беляев
- Актриса
Мария
Горбань
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актёр
Олег
Кассин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- Актёр
Виктор
Добронравов
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- Сценарист
Алексей
Каранович
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- РКСценарист
Ростислав
Кривицкий
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕГХудожник
Евгений
Громов
- ЛМХудожница
Людмила
Мягченкова
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов
- ВБКомпозитор
Владимир
Борисов
- АЧКомпозитор
Алексей
Черномордиков