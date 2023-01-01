Белые волки. Сезон 2
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2-й сезон

Белые волки (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

9.22012, Белые волки. Сезон 2 12 серий
Криминал, Боевики16+

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1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Офицеры группы спецназа «Белые волки» стоят на страже спокойствия и порядка в государстве. Они борются со злом во всех его проявлениях: их то направляют на захват группы наркоторговцев, то на обезвреживание спившегося и полубезумного отставного майора, ветерана войны в Чечне, убившего жену, соседку и взявшего в заложники двух маленьких девочек. «Белые волки» охотятся за беглыми преступниками и обезвреживают банды налетчиков и грабителей, обеспечивают безопасность важных свидетелей и освобождают заложников...

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5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белые волки»

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