WinkСериалыБелые волки2-й сезон6-я серия
Белые волки (сериал, 2012) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
9.12012, Белые волки. Сезон 2. Серия 6
Криминал, Боевик16+
О сериале
Офицеры группы спецназа «Белые волки» стоят на страже спокойствия и порядка в государстве. Они борются со злом во всех его проявлениях: их то направляют на захват группы наркоторговцев, то на обезвреживание спившегося и полубезумного отставного майора, ветерана войны в Чечне, убившего жену, соседку и взявшего в заложники двух маленьких девочек. «Белые волки» охотятся за беглыми преступниками и обезвреживают банды налетчиков и грабителей, обеспечивают безопасность важных свидетелей и освобождают заложников...
Сериал Белые волки 2 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Забара
- ВЛРежиссёр
Вячеслав
Лавров
- АААктёр
Андрей
Аверьянов
- ДБАктёр
Денис
Бобышев
- ТКАктриса
Татьяна
Калих
- МЖАктёр
Максим
Житник
- АБАктёр
Артем
Бородич
- ЗЧАктёр
Заза
Чантурия
- ВПАктриса
Валентина
Пугачёва
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- ГПАктёр
Георгий
Пицхелаури
- БПАктёр
Борис
Полунин
- АНСценарист
Андрей
Новоселов
- ВБСценарист
Владимир
Болучевский
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ПШХудожник
Павел
Шаппо
- АЕОператор
Андрей
Еремин
- АГОператор
Александр
Гребенкин
- ОГОператор
Олег
Гребенкин