Белые волки (сериал, 2012) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Офицеры группы спецназа «Белые волки» стоят на страже спокойствия и порядка в государстве. Они борются со злом во всех его проявлениях: их то направляют на захват группы наркоторговцев, то на обезвреживание спившегося и полубезумного отставного майора, ветерана войны в Чечне, убившего жену, соседку и взявшего в заложники двух маленьких девочек. «Белые волки» охотятся за беглыми преступниками и обезвреживают банды налетчиков и грабителей, обеспечивают безопасность важных свидетелей и освобождают заложников...

