Анна Каренина (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Начальник госпиталя Сергей Каренин оперирует раненного полковника Вронского. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всe же идeт к Вронскому и задаeт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту?

