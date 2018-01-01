Wink
Анна Каренина
1-й сезон

Анна Каренина (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Анна Каренина. Сезон 1 8 серий
Драма12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Начальник госпиталя Сергей Каренин оперирует раненного полковника Вронского. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всe же идeт к Вронскому и задаeт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту?

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анна Каренина»