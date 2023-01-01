Анна Каренина (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Начальник госпиталя Сергей Каренин оперирует раненного полковника Вронского. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всe же идeт к Вронскому и задаeт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту?



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