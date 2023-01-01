WinkСериалы6 класс. МатематикаУмножение и деление положительных и отрицательных чисел
6 класс. Ма�тематика (сериал, 2019) сезон 7 смотреть онлайн
7.62019, Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 4 серии
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
Делимость чиселСложение и вычитание дробей с разными знаменателямиУмножение и деление обыкновенных дробейОтношения и пропорцииПоложительные и отрицательные числаСложение и вычитание положительных и отрицательных чиселУмножение и деление положительных и отрицательных чиселРешение уравненийКоординаты на плоскости
Сюжет
Учитель математики Ольга Маловик рассказывает, как умножать и делить отрицательные числа, упрощать выражения с произведением буквенных и числовых коэффициентов, а также объясняет правила раскрытия скобок.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Сериал Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 7 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.