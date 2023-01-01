Сюжет

Учитель математики Ольга Маловик рассказывает, как умножать и делить отрицательные числа, упрощать выражения с произведением буквенных и числовых коэффициентов, а также объясняет правила раскрытия скобок.

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